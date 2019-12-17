Состав сборной России по боксу на квалификационный олимпийский турнир объявят 3 марта

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов в интервью пресс-службе Федерации бокса России рассказал о формировании состава национальной команды на квалификационный олимпийский турнир, который пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта в восьми весовых категория. Состав будет объявлен 3 марта.

— Сейчас нужно серьезно готовиться к отбору на Олимпийские игры, — сказал Фархутдинов. — Первый этап подготовки к турниру в Лондоне пройдет с 4 по 26 января в Киргизии, этот сбор будет посвящен ОФП. И уже на этот сбор поедут по четыре сильнейших спортсмена в каждой весовой категории. С 3 по 18 февраля проведем сбор в Кисловодске над скоростно-силовой работой. Далее первые и вторые номера поедут на сбор в Италию, где проведут совместные тренировки с другими сборными, а потом наши ребята примут участие в матчевой встрече.

Третьи номера и ряд других наших спортсменов уедут на другие международные турниры. Таким образом, все наши сильнейшие боксеры будут задействованы. И заключительный сбор у нас пройдет с 1 по 10 марта в Сочи. И 3 марта мы объявим состав на квалификационные соревнования на Олимпиаду. Мы приняли решение не проводить турнир между ребятами, потому что наши боксеры к этому моменту проведут очень много поединков.