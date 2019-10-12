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Сопернице Воронцовой по полуфиналу ЧМ в Улан-Удэ отказали в протесте

10:22

Технический делегат отклонил протест команды Юй Тин Линь из Тайваня на результат полуфинального поединка чемпионата мира с россиянкой Людмилой Воронцовой, информирует «РИА Новости».

Воронцова победила чемпионку мира 2018 года Линь раздельным решением судей — 3-2. Сразу после поединка команда азиатской спортсменки продемонстрировала намерение подать протест на этот вердикт. В финале в воскресенье россиянка встретится с Нести Петекио из Филиппин.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191012/1559700881.html

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