Сопернице Воронцовой по полуфиналу ЧМ в Улан-Удэ отказали в протесте

Технический делегат отклонил протест команды Юй Тин Линь из Тайваня на результат полуфинального поединка чемпионата мира с россиянкой Людмилой Воронцовой, информирует «РИА Новости».

Воронцова победила чемпионку мира 2018 года Линь раздельным решением судей — 3-2. Сразу после поединка команда азиатской спортсменки продемонстрировала намерение подать протест на этот вердикт. В финале в воскресенье россиянка встретится с Нести Петекио из Филиппин.