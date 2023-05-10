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Сегодня, 22:06

Шесть российских боксеров вышли в полуфинал чемпионата мира и гарантировали себе медали

Мария Гусева
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Российские боксеры Муслим Гаджимагомедов, Имам Хатаев, Эдмонд Худоян, Всеволод Шумков, Шарабутдин Атаев и Дмитрий Двали вышли в полуфинал чемпионата мира и гарантировали себе как минимум бронзовые медали турнира.

На турнире не предусмотрены бои за третье место, поэтому бронзовые медали получают боксеры, уступившие в полуфинале.

Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 92 кг, в четвертьфинале победил бразильца Кено Мачадо. В полуфинале россиянин встретится с Лазизбеком Муллажоновым из Узбекистана. Хатаев (до 80 кг) одержал победу над белорусом Алексеем Алферовым и в 1/2 финала встретится с Нурбеком Оралбаем из Казахстана.

Худоян (до 48 кг) победил представителя Таиланда Вуттичэ Юрачэ и в полуфинале встретится с Санжаром Ташкенбаем из Казахстана. Шумков (до 60 кг) одержал победу над Муджибилло Турсуновым из Узбекистана, за выход в финал он поспорит с французом Софьяном Умиа. Атаев (до 86 кг) в 1/4 финала победил иорданца Одаи Аль-Хиндави, в следующем бою он встретится с мексиканцем Рохелио Ромеро. Двали (до 54 кг) в четвертьфинале оказался сильнее представителя Киргизии Санжая Сейдекматова и в полуфинале сразится с Ойбеком Жураевым из Узбекистана.

Выступавший в категории до 71 кг россиянин Игорь Свиридченков в четвертьфинале проиграл Саиджамшиду Джафарову из Узбекистана. На этой же стадии Тархан Идигов (до 67 кг) уступил грузину Лаше Гурули.

Чемпионат мира по боксу проходит с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Российские спортсмены участвуют без ограничений — под флагом и с гимном страны.

Бокс
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