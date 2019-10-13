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Сборная России — лучшая команда женского чемпионата мира в Улан-Удэ

15:35

Сборная России признана лучшей командой женского чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ, информирует «РИА Новости».

Команда завоевала три золотых, серебряную и две бронзовых медали и выиграла неофициальный командный зачет.

Лучшим боксером стала победительница турнира в весовой категории до 60 кг бразильянка Беатриз Феррейра, которая в четвертьфинале победила россиянку Наталью Шадрину.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191013/1559727129.html

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