Российским боксерам предложили выступить в европейском отборе на Олимпийские игры

Российским боксерам предложили принять участие в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм, рассказал ТАСС председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

«Приглашения присылают. Допустим, [Альберту] Батыргазиеву прислали для выступления в весовой категории 57 кг, на [Всеволода] Шумкова прислали. Думаю, что прислали и на того же [Муслима] Гаджимагомедова. Их присылают для участия в отборе», — сказал Кравцов.

Ранее в руководстве Международной ассоциации бокса (IBA) рассказали, что надеются на восстановление членства в МОК до Олимпиады в Париже.