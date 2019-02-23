Российские боксеры обратились в МОК с просьбой сохранить бокс в программе Олимпиады

Российские боксеры направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о сохранении бокса в программе Олимпийских игр. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который был избран на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC), также он входит в исполком Международной ассоциации бокса (AIBA).

– Мы обратились к комиссии МОК, направили письмо с обращением и подписями наших олимпийских чемпионов [о сохранении бокса в программе Игр], – цитирует ТАСС Кремлева. – AIBA уже ответила на все вопросы МОК, теперь нужно работать в прозрачной системе и во взаимодействии.

Ранее МОК объявил, что заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио до завершения расследования в отношении AIBA.