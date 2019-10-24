Россия примет ежегодную конвенцию Всемирного боксерского совета WBC в 2020 году

Федерация бокса России выиграла право проведения ежегодной конвенции Всемирного боксерского совета WBC в 2020 году.

Исполком WBC единогласно проголосовал за проведение 58-й конвенции в России. Мероприятие пройдет с 14 по 20 сентября в Санкт-Петербурге.

Презентацию на конвенции WBC в Канкуне (Мексика) провел заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев. (Пресс-служба Федерации бокса России)