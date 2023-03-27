Путин поздравил Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу

Президент РФ Владимир Путин поздравил Анастасию Демурчян с победой чемпионата мира по боксу 2023 года среди женщин в Нью-Дели в весовой категории до 70 кг.

«От души поздравляю вас с блестящей победой. На чемпионате мира в Нью-Дели вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю, одолели сильных и опытных соперниц, своим триумфом подтвердили крепкие, уверенные позиции отечественной школы бокса», — сказано в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

В финале Демурчян победила австралийку Фрэнсис Скотт. По итогам трех раундов ей присудили победу единогласным решением судей.