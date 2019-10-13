Протест Воронцовой на исход финала ЧМ не удовлетворен

Протест россиянки Людмилы Воронцовой на результат финального поединка на чемпионате мира в Улан-Удэ не был удовлетворен, информирует «РИА Новости» со ссылкой на организаторов турнира.

В финале чемпионата мира в Улан-Удэ в весовой категории до 57 кг Воронцова уступила Нести Петекио из Филиппин раздельным решением судей (2:3).

Сразу после боя российская сторона подала протест, который принял технический делегат. Таким образом, Воронцова стала серебряным призером турнира.