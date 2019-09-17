Почему Егоров проиграл в 1/8 финала ЧМ? Ответ тренера

Тренер двукратного чемпиона Европы Василия Егорова Артур Пахомов прокомментировал поражение его подопечного в 1/8 финала чемпионата мира. Россиянин уступил Беннама Билалу из Франции.

— Бой получился очень тяжелым, наш боксер получил рассечение, — сказал Пахомов. — Мы изучили француза, видели его на Кубке мира в Кельне и специально к этому бою готовили контр-приемы, но, к сожалению, использовать наработки в бою не получилось.

— Может, подготовка прошла как-то не так?

— Нет, подготовка была хорошая, мы провели хорошие сборы, просто наш боксер выступил сегодня неудачно.

— Что будете ему говорить в раздевалке?

— Он заслуженный мастер спорта, все понимает сам, но завтра буду его журить (Петр Григоренко)