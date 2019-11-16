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Победители чемпионата России получат по 500 тысяч рублей и автомобиль

18:47

Победители мужского чемпионата России по боксу получат по 500 тысяч рублей и по автомобилю Lada Vesta, информирует «РИА Новости».

В субботу в Самаре проходят финальные бои. В весовой категории до 49 кг чемпионом России стал Эдмонд Худоян ввиду неявки Артыша Сояна по медицинским показателям. Победителю вручили ключи и сертификат на сумму в 500 тысяч рублей.

?Серебряные призеры получат по 300 тысяч рублей, а занявшие третьи места боксеры — по 100 тысяч. Общий призовой фонд чемпионата России составляет 10 миллионов рублей.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191116/1561023776.html

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