Победители чемпионата России получат по 500 тысяч рублей и автомобиль

Победители мужского чемпионата России по боксу получат по 500 тысяч рублей и по автомобилю Lada Vesta, информирует «РИА Новости».

В субботу в Самаре проходят финальные бои. В весовой категории до 49 кг чемпионом России стал Эдмонд Худоян ввиду неявки Артыша Сояна по медицинским показателям. Победителю вручили ключи и сертификат на сумму в 500 тысяч рублей.

?Серебряные призеры получат по 300 тысяч рублей, а занявшие третьи места боксеры — по 100 тысяч. Общий призовой фонд чемпионата России составляет 10 миллионов рублей.