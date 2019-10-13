Россиянка Зенфира Магомедалиева второй раз в своей карьере завоевала золотую медаль чемпионата мира по боксу. Российская спортсменка, выступающая в категории до 81 кг, в финале единогласным решением судей одолела представительницу Турции Элиф Гунери. После боя Магомедалиева рассказала о секретах своего успеха, а также заявила о том, что была бы не против снизить вес ради участия на Олимпийских играх.

— Эту золотую медаль я завоевала после декрета, и я хотела доказать, что после родов женщины не слабеют, а наоборот только становятся сильнее, — заявила Магомедалиева. В чем секрет моих уверенных побед? Я думаю, все дело в дагестанском духе. Перед чемпионатом мира я боялась, что будут возникать проблемы с дыханием, так как у меня отдых длился практически два года, но все получилось хорошо.

— Весовая категория, в которой вы сейчас выступали не входит в программу Олимпийских игр. Планируете снижать вес ради Токио-2020?

— Это все зависит от главного тренера. Если он поймет, что скорость позволяет мне выступать и возьмет меня, то я с удовольствием поеду (Петр Григоренко)

Напомним, что до этого на чемпионате мира золотые медали для сборной России завоевала Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева, у Людмилы Воронцовой — серебро.