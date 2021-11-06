Отец Петровского разобрал ошибки сына в финальном бое

Вячеслав Петровский, отец чемпиона мира по боксу Марка Петровского, проанализировал финальный бой сына.

«Чем-то доволен, чем-то не очень. Я просто сам боксер и вижу ошибки. Последний финальный бой очень не понравился. Много было ошибок. Он физически и технически готов, но вот психологическая подготовка не позволила ему показать красивый бой, который был, например, в полуфинале, где он все красиво сделал. В финале потерялся немного. Когда бой начался он понимал, что его вся Сибирь смотрит, деваться некуда. Он человек волевой, на характере выиграл», — рассказал в беседе с РЕН ТВ Вячеслав.

По его словам, очень много людей смотрели поединок. Много кто звонил и поздравлял. Как отметил Вячеслав, он горд, что вырастил такого сына.

«Хотел бы я, чтобы он стал чемпионом? Нет. Я отдал его в бокс, чтобы он стал мужиком, закончил институт, женился, создал семью и жил как все люди. В бокс я его несколько раз отводил. Ему не нравилось, он говорил, что это дурной спорт. Однажды он мне сказал: «Пап, я буду чемпионом мира». Я ответил: «Ну, будешь и будешь». По сути, с 14 лет он шел этому титулу. Добился всего сам», — отметил отец чемпиона.

Противника Марка Давида Чалояна Вячеслав назвал очень сильным, достойным и профессиональным боксером, который имеет волю и большую выносливость.

«Именно за этот бой я боялся, хотя за другие не так переживал. Перед поединком я рассказал сыну о сильных и слабых сторонах противника. Он решил не смотреть прошлые бои оппонента, а сказал: «Все выясним на ринге и победит сильнейший. Мне отступать некуда, за меня вся страна болеет», — подытожил Вячеслав.

Напомним, Марк Петровский стал лучшим в самой престижной весовой категории — свыше 92 килограммов. В финале он победил Давида Чалояна из Армении.