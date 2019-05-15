Олимпийское будущее бокса определится 22 мая

20 мая состоится решающий раунд переговоров между представителями AIBA и МОК по поводу сохранения бокса в программе Игр-2020, сообщает официальный сайт ОКР. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома МОК 22 мая в Лозанне.

Ключевое значение будет иметь доклад комиссии МОК, проводящей аудит AIBA с ноября. При худшем сценарии AIBA может лишиться признания МОК, а организатором олимпийского турнира по боксу выступит другая профильная структура.

Первым и главным отборочным турниром на Игры-2020 для боксеров должен стать чемпионат мира, который пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.