Олимпийский квалификационный турнир по боксу перенесен из-за коронавируса

Олимпийский квалификационный турнир по боксу в регионе Азия/Океания перенесен из китайского Уханя, информирует пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Причиной стала вспышка коронавируса. 31 декабря Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Коронавирус 2019-nCoV оказался возбудителем болезни.

— Рабочая группа МОК по боксу приняла во внимание организационного комитета по поводу отмены квалификационного турнира по боксу в Ухане 3-14 февраля в связи со вспышкой коронавируса, — говорится в заявлении рабочей группы по организации олимпийских квалификационных турниров по боксу. — Рабочая группа продолжает сотрудничать с Национальным олимпийским комитетом Китая и всеми партнерами для изучения других вариантов проведения турнира.