Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев объяснил, почему носит очки

Обладатель золотой олимпийской медали на Олимпиаде-2020 в Токио россиянин Альберт Батыргазиев объяснил, мешают ли ему проблемы со зрением и рассказал, почему носит очки.

«Если бы зрение мешало, то меня бы допускали боксировать? — сказал Батыргазиев «СЭ». — Я каждые полгода прохожу полное медицинское обследование. Если меня допускают, то я здоров. Вы думаете, что я где-то заношу и договариваюсь, чтобы меня пускали? Самое главное — это здоровье. Зачем тратить свое здоровье, чтобы заработать денег, и чтобы потом наоборот — тратить деньги, чтобы поправить здоровье? Поэтому самое главное — это здоровье. Берегите свое здоровье».

«Эти мои очки — они для коррекции зрения, — подчеркнул он. — Ношу, чтобы мое зрение улучшалось. Это лечебные очки».

В финале Игр в Токио Батыргазиев раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана.