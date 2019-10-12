«О нокауте не думала. Главным для меня была просто победа». Земфира Магомедалиева о победе над чемпионкой мира

Чемпионка мира 2014 года Земфира Магомедалиева в полуфинале ЧМ в Улан-Удэ смогла одержать победу над китаянкой Лину Ван. После боя россиянка сказала, что это был самый сложный бой на турнире, а также рассказал, как будет настраиваться на предстоящий финал.

— Сегодня был самый трудный поединок, так как моей соперницей была действующая чемпионка мира, — сказала Магомедалиева. — Так что у нас, можно сказать, был финал. Так как я спустилась на одну весовую категорию ниже, спортсменки для меня стали очень скоростными. Кстати, именно поэтому на тренировках мы работали в основном на ноги.

— Как будете настраиваться на завтрашний бой?

— Сейчас посмотрим поединок, и будем думать с тренером над тем, какую тактику выбрать.

— Вы очень уверенно контролировали ход боя. Не было цели завершить его досрочно?

— Досрочно не получилось бы, так как моя соперница — действующая чемпионка мира. И главным для меня было просто выиграть.

Напомним, что для России это победа стала четвертой в полуфиналах на чемпионате мира в Улан-Удэ. Ранее финалистками турнира стали Екатерина Пальцева, Людмила Воронцова и Лилия Аетбаева. (Петр Григоренко)?