Независимая комиссия выявила манипулирование результатами при судействе боксерского турнира Олимпиады-2016

Расследование независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена подтвердило, что судьи боксерского турнира на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) манипулировали результатами, сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Профессор Макларен и его команда определили, что на боксерских соревнованиях в Рио была система манипулирования результатами поединков. Я полон решимости обеспечить боксерам честную борьбу. Мы должны внимательно изучить отчет и понять, какие шаги нужно предпринять для обеспечения справедливости. Мы наняли профессора Макларена, потому что нам нечего скрывать. Мы будем продолжать совместную работу, чтобы пользоваться любыми полезными рекомендациями. Также мы с удовольствием выслушаем советы по поводу того, какие действия применить против тех, кто принимал участие во влиянии на результаты поединков. В нашем спорте не должно быть места тем, кто устраивает договорные бои», — приводит официальный сайт AIBA слова президента ассоциации Умара Кремлева.

29 сентября сообщалось, что на Олимпиаде-2016 выявили до 10 подозрительных боксерских боев, в том числе четвертьфинальный поединок с участием российского боксера Владимира Никитина, который победил ирландца Майкла Конлана в легчайшем весе решением судей, но не смог выступить в полуфинале из-за травм, полученных в бою. Никитин стал бронзовым призером Игр в Рио-де-Жанейро.