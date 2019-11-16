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На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу

18:37

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил 18-летнюю чемпионку Украины по боксу Амину Булах, информирует kv.npu.gov.ua. По факту происшествия было открыто уголовное производство («Несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

— 18-летняя погибшая... вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия, — отмечается в сообщении.

Дополнительная информация

https://kv.npu.gov.ua/news/Informacziya/smertelni-navushniki-na-kijivshhini-potyag-zabrav-zhittya-18-richnoji-divchini/

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