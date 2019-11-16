На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил 18-летнюю чемпионку Украины по боксу Амину Булах, информирует kv.npu.gov.ua. По факту происшествия было открыто уголовное производство («Несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

— 18-летняя погибшая... вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия, — отмечается в сообщении.