На чемпионку мира по боксу Софью Очигаву напал сосед с ножом

Призер Олимпийских игр и многократная чемпионка мира по боксу Софья Очигава стала жертвой нападения, информирует «Комсомольская правда».

Это произошло 1 октября. На женщину напали поздно ночью в подъезде жилого комплекса «Да Винчи», когда она возвращалась домой. На нее набросился 28-летний сосед по имени Вадим. Мужчина размахивал кулаками и угрожал убить спортсменку.

На почве чего возник конфликт пока устанавливается. Чем нападавший нанес потерпевшей телесные повреждения пока неизвестно, травмы были классифицированы как легкий вред здоровью. Нападавший угрожал ей предметом, похожим на нож.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью и за угрозу убийством. С нападавшего взята подписка о невыезде.