Мужской чемпионат мира по боксу в 2021 году пройдет в Белграде

В четверг, 27 февраля, в Белграде состоялась встреча исполняющего обязанности главы Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Мохамеда Мустасана и генерального секретаря Федерации бокса России, а также члена исполкома AIBA Умара Кремлева с президентом Сербии Александром Вучичем, информирует пресс-служба Федерации бокса России.

На этом заседании было объявлено официальное решение исполкома AIBA о проведении в октябре в Белграде мужского чемпионата мира.

Кремлев подробнее рассказал об итогах встречи с Вучичем: «Сербская сторона с радостью восприняла решение исполкома AIBA провести в Белграде мужской чемпионат мира и намерена организовать лучший турнир в истории. Мы предложили Вучичу возглавить оргкомитет соревнований, а я стану первым заместителем оргкомитета. Все помнят, на каком высоком уровне прошел чемпионат мира в Екатеринбурге в 2019 году, и мы со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку Сербии в вопросах организации. Это абсолютно нормально, что последующие турниры должны стать лучше предыдущих. Россия, например, в 2020 году проведет командный Кубок мира, и мы ставим задачу, чтобы эти соревнования стали еще масштабнее».

Решение о проведении женского чемпионата мира AIBA примет позднее. В 2019 году первенство среди женщин прошло в Улан-Удэ.