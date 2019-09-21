Муслим Гаджимагомедов: «Хочу повесить золотую медаль на шею моей мамы»

Российский боксер-тяжеловес Муслим Гаджимагомедов, выступающий в категории до 91 кг, в финале чемпионата мира в Екатеринбурге единогласным решением судей одержал победу над представителем Эквадора Сезаром Кастильо Торресом. После боя Муслим отметил, что доволен турниром, так как выступать в этой весовой категории начал лишь год назад.

— Если говорить про бой, то в целом все хорошо, — отметил Гаджимагомедов. — Единственное, в начале поединка пропустил пару ненужных ударов, но потом обосновался и начал выполнять ту задачу, которую мне ставили тренеры. Турниром также доволен, потому что я начал выступать в этой весовой категории чуть больше года назад, и в тот момент даже не мечтал о таком результате.

— Победу посвящаете своей маме?

— Конечно, хочу ей сказать огромное спасибо. Она очень многое сделала, чтобы я мог тренироваться.

— Ожидали 3 золотые медали от нашей сборной на этом турнире?

— Честно говоря, нет, у нашей страны давно не было такого результата. Наша цель была — 2 победы, но мы смогли показать результат еще лучше.

— Какая дальнейшая цель у вас?

— Увидеться с мамой и повесить ей на шею золотую медаль. А дальше будем тренироваться, чтобы выиграть золотую медаль уже в Токио-2020. (Петр Григоренко)

Напомним, ранее на чемпионате мира в Екатеринбурге победили Андрей Замковой, выступающий в весовой категории до 69 кг и Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг.