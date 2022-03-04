Международная ассоциация бокса отстранила российских спортсменов от соревнований

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт организации.

Отмечается, что совет запретил России и Белоруссии принимать соревнования под эгидой IBA на своей территории.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.