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Сегодня, 21:58

Международная ассоциация бокса отстранила российских спортсменов от соревнований

Екатерина Савостина
Корреспондент

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт организации.

Отмечается, что совет запретил России и Белоруссии принимать соревнования под эгидой IBA на своей территории.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220304/boks-1776613358.html
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