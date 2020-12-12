Матыцин поздравил Кремлева с избранием на пост президента AIBA

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Умара Кремлева с избранием на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

«Поздравляю Умара Кремлева с победой на выборах президента Международной ассоциации любительского бокса. Это значимое событие и для Российского спорта и международного сообщества бокса, — заявил Матыцин. — Умар Кремлев на протяжении трех лет является генеральным секретарем Федерации бокса России, и за это время проявил себя профессиональным и эффективным руководителем.

Надеюсь, что под руководством Умара Кремлева AIBA также добьется большого прогресса в развитии и сможет объединить все национальные федерации, чтобы решить существующие проблемы. Бокс всегда был важной частью олимпийской семьи. Уверен, Умар Кремлев сможет провести необходимые реформы, сделать деятельность организации прозрачной и уладить все разногласия AIBA с Международным олимпийским комитетом».

За генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева отдали свои голоса 86 из 153 делегатов.