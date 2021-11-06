Бокс/ММА
Бокс - Любительский
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Любительский

Марк Петровский: «Еще не осознал, что стал чемпионом мира»

16:44

Российский боксер Марк Петровский прокомментировал свою победу на чемпионате мира по боксу.

«Пока просто радостно, что подняли мне руку, еще не осознал, что сделал, — цитирует Петровского РЕН ТВ. — Этот год у меня хорошо начался, поэтому отлично себя ощущать чемпионом мира.

Я тренировался, я готовился, как все спортсмены здесь. Видимо, где-то я пробежал больше, где-то отжался больше, поэтому я выиграл. Но надо не расслабляться".

Петровский стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/899955-eshche-ne-osoznal-pervye-emotsii-petrovskogo-posle-pobedy-na-chm-po-boksu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Утяжелители для спорта — польза и вред дополнительного веса для тренировок
Диетолог назвал ускоряющие старение организма продукты
0