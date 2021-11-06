Марк Петровский: «Еще не осознал, что стал чемпионом мира»
16:44
Российский боксер Марк Петровский прокомментировал свою победу на чемпионате мира по боксу.
«Пока просто радостно, что подняли мне руку, еще не осознал, что сделал, — цитирует Петровского РЕН ТВ. — Этот год у меня хорошо начался, поэтому отлично себя ощущать чемпионом мира.
Я тренировался, я готовился, как все спортсмены здесь. Видимо, где-то я пробежал больше, где-то отжался больше, поэтому я выиграл. Но надо не расслабляться".
Петровский стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/899955-eshche-ne-osoznal-pervye-emotsii-petrovskogo-posle-pobedy-na-chm-po-boksu
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