Марк Петровский: «Еще не осознал, что стал чемпионом мира»

Российский боксер Марк Петровский прокомментировал свою победу на чемпионате мира по боксу.

«Пока просто радостно, что подняли мне руку, еще не осознал, что сделал, — цитирует Петровского РЕН ТВ. — Этот год у меня хорошо начался, поэтому отлично себя ощущать чемпионом мира.

Я тренировался, я готовился, как все спортсмены здесь. Видимо, где-то я пробежал больше, где-то отжался больше, поэтому я выиграл. Но надо не расслабляться".

Петровский стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг.