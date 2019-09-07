Льюис, Холифилд и дочь Мухаммеда Али посетят ЧМ в Екатеринбурге

Чемпионат мира по боксу, который стартует в воскресенье в Екатеринбурге, в качестве гостей посетят титулованные иностранные боксеры — Роберто Дюран, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Артур Абрахам, информирует официальный сайт Федерации бокса России. Также на Урал приедет дочь легендарного Мухаммеда Али.

Главный турнир года привлечет внимание и звезд отечественного бокса. Как ранее сообщалось, чемпионат мира посетят Софья Очигава, Рахим Чахкиев, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Гайдарбек Гайдарбеков, Вячеслав Яновский, Дмитрий Кудряшов, Григорий Дрозд, Анатолий Александров, Альберт Селимов, Олег Саитов.

Напомним, что лицами чемпионата мира являются двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, а также олимпийский чемпион Егор Мехонцев. Все трое спортсменов были в разные годы чемпионами мира. Официальными талисманами турнира в Екатеринбурге стали четыре медведя — Умник, Ленивец, Малыш и Тренер.