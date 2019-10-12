Людмила Воронцова: «Победу выгрызла зубами»

Россиянка Людмила Воронцова отметила, что выгрызла зубами победу в полуфинале чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ.

В субботу Воронцова победила Юй Тин Линь из Тайваня раздельным решением судей (3-2) и вышла в финал чемпионата мира в весовой категории до 57 кг.

— Соперник был сильным, это прошлогодний чемпион мира. И мы не совсем были уверены, что это девочка, — цитирует «РИА Новости» Воронцову. — Я очень рада победе в этом сложном бою. Нам без разницы, кого ломать. Мы на своей территории, на своей земле! И с каждым боем выступаем лучше. Что касается этого боя, то в принципе неудобно работать с высоким соперником, поэтому приходилось подстраиваться. Но я ей задавала свой темп боя, поэтому она подстраивалась под меня. Мы зубами выгрызли эту победу.