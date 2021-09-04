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Кузбасс подаст заявку на проведение чемпионата мира по боксу 2025 года

12:55

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о том, что Кузбасс подаст заявку на проведение в Кемерове чемпионата мира по боксу 2025 года, сообщает ТАСС.

Генсек Федерации бокса России Кирилл Щекутьев поддержал идею провести турнир в Кемерове.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России проводить чемпионаты мира, а также запретил спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12303275

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Сергей Разин все материалы автора

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