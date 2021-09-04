Кузбасс подаст заявку на проведение чемпионата мира по боксу 2025 года

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о том, что Кузбасс подаст заявку на проведение в Кемерове чемпионата мира по боксу 2025 года, сообщает ТАСС.

Генсек Федерации бокса России Кирилл Щекутьев поддержал идею провести турнир в Кемерове.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России проводить чемпионаты мира, а также запретил спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.