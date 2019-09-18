«Кубинец преподнес сюрприз». Что сказал Илья Попов после поражения на чемпионате мира

Россияне потерпели второе поражение на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге. 19-летний Илья Попов, выступающий в категории до 63 кг проиграл в четвертьфинале чемпиону мира 2017 года кубинцу Энди Крузу Гомесу.

— Кубинец преподнес сюрприз, хорошо двигался. Я знал, что он быстрый боксер, наблюдал за ним, но получилось, как получилось.

— В чем он особенно стал неудобен для вас?

— Его скорость передвижения, он постоянно двигался, тянул на себя. Но будем готовиться дальше, это лишь начало моего пути.

— Как оцените свое выступление на этом турнире?

— Мне бы хотелось занять призовое место (Петр Григоренко)

Напомним, чемпионат мира по боксу проходит с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.