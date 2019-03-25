Кремлев не исключает участие в выборах главы AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев допускает, что будет баллотироваться на пост президента AIBA, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о том, что глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан назначен временно исполняющим обязанности президента AIBA. Узбекистанец Гафур Рахимов 22 марта временно сложил полномочия главы организации. Кремлев заявил, что на данный момент исполком не проголосовал за назначение Мустасана.

- Такая мысль (принять участие в выборах) есть. Я не исключаю выдвижения своей кандидатуры, - сказал Кремлев.