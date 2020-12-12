Кремлев избран главой Международной федерации любительского бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев победил на выборах руководителя Международной федерации любительского бокса, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Таким образом, он стал третьим россиянином, который в настоящее время руководит международной организацией, представляющей олимпийский вид спорта.

«Хотел бы поблагодарить все национальные федерации за оказанное доверие. Сегодняшний выбор боксерского сообщества — это подтверждение нашей совместной готовности к глобальным реформам, которые ждут AIBA уже завтра. Уверен, что общими усилиями мы в самые короткие сроки сможем вернуть AIBA былое величие и доверие всех, кто заинтересован в развитии мирового спорта» — сказал Умар Кремлев.