Ковалева завоевала бронзу чемпионата мира

Белорусская спортсменка Екатерина Ковалева завоевала бронзу на чемпионате мира в Улан-Удэ.

Ковалева, выступающая в весовой категории свыше 81 кг, в полуфинале проиграла американке Дэниэль Перкинс. Бой был прерван во втором раунде.

Также третье место заняли Дина Исламбекова из Казахстана, проигравшая китаянке Ян Сяоли.

Еще одна представительница Казахстана Милана Сафронова завоевала бронзу в категории до 64 кг.