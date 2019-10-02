Киргизский боксер умер в больнице Кузбасса от травм, полученных в драке

Чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу Болот Атакулов скончался в реанимации областного клинического центра охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий, куда поступил с тяжелыми травмами, сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщала, что в приемное отделение местной больницы был доставлен 25-летний мужчина, у которого диагностировали черепно-мозговую травму, перелом височной кости черепа и ушиб головного мозга, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Сотрудники полиции выяснили, что травмы потерпевший получил в конфликте с посетителем одного из баров.

Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, который во время распития спиртного стал очевидцем ссоры между мужчиной и девушкой. Он решил заступиться за нее, вывел оппонента на улицу и спровоцировал драку, в ходе которой сбил потерпевшего с ног и несколько раз ударил его головой об асфальт. Скорую помощь на место происшествия вызвали очевидцы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.