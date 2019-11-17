Российский боксер Иван Сагайдак поделился эмоциями от победы на чемпионате России в Самаре. В финале в весовой категории до 91 кг он раздельным решением победил Владислава Иванова.

— Это главная победа в жизни, мне 23 года, и ничего важнее этой победы у меня еще не было. Я доволен тем, как провел финал, в отличие от полуфинала, где у меня ничего не получалось, руки не летели, джеб не работал. За ночь я эмоционально отдохнул, настроился и сегодня смог сделать все, что мы наработали с тренером. Помогло и то, что на финал приехали мои родители и друзья. Шансы попасть на Олимпиаду у меня достаточно высокие, но думать об этом я пока не хочу, сейчас хочу отдохнуть. О том, как победить Муслима Гаджимагомедова я тоже подумаю позже, — сказал Сагайдак. (Михиал Потапов)