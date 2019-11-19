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Исполком Международной ассоциации бокса перенесен из-за работы над новым уставом

16:48

Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) был перенесен на март 2020 года в связи с подготовкой нового устава организации. Об этом сообщил член исполкома AIBA, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что исполком AIBA перенесен с 14 декабря на 20 марта.

— Перенесли из-за корректировки устава. Идет его подготовка в соответствии с требованиями МОК, — цитирует ТАСС Кремлева.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7153401

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