Исполком Международной ассоциации бокса перенесен из-за работы над новым уставом

Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) был перенесен на март 2020 года в связи с подготовкой нового устава организации. Об этом сообщил член исполкома AIBA, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что исполком AIBA перенесен с 14 декабря на 20 марта.

— Перенесли из-за корректировки устава. Идет его подготовка в соответствии с требованиями МОК, — цитирует ТАСС Кремлева.