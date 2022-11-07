Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что певица Ольга Бузова и олимпийская чемпионка Алина Загитова проведут бой по правилам бокса.

«Девочкам нечем заняться, пускай веселятся. Привлечение внимание к спорту? А это разве спорт? Это привлечение внимания к себе», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что бой может состояться 9 марта.