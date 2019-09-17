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Илья Попов обещает выдержать победный темп на чемпионате мира. Он уже в четвертьфинале

15:14

19-летний российский боксер Илья Попов одержал победу над австралийцем Гарри Гарсиде и вышел в 1/4 финала чемпионата мира в Екатеринбурге. Спортсмен заявил о том, что бой прошел абсолютно по тому плану, который представлял россиянин со своим тренером, а также сказал о том, что к ежедневным поединкам на турнирах он уже привык.

— Загадывал именно такой рисунок боя, знал, что соперник будет ждать и вытягивать на себя, — сказал Попов. — С Гарсиде я боксировал второй раз и второй раз победил. Но к этому бою мы подготовились лучше, посмотрели ошибки друг друга, так что поединок получился острее, чем в прошлый раз.

— Может, противнику удалось вас чем-то удивить?

— Все шло по плану. Я должен был дергать его, опережать.

— Знаете, что следующим соперником будет кубинец? Что думаете о предстоящем бое?

— Да, знаю, буду настраиваться на него, чтобы завтра показать свой бокс и победить.

— Насколько тяжело даются бои, которые проходят практически каждый день?

— Не в первый раз так боксирую, и по юниорам также выступал, так что уже привык. (Петр Григоренко)

Напомним, чемпионат мира по боксу проходит с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.

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