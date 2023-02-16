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Сегодня, 16:04

Хрюнов — о том, что Великобритания бойкотирует женский ЧМ из-за россиянок: «Чиновники отбирают праздник у людей»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение сборной Великобритании не участвовать в чемпионате мира по боксу-2023 среди женщин из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов под их национальными флагами.

«Не хотелось бы себе этого представлять даже в дурном сне. От этого страдают спортсмены тех стран, которые отказываются от чемпионата мира. Я всегда с нетерпением жду двух вещей: соревнований по боксу и Нового года. А чиновники просто делают все, чтобы отобрать праздник у людей, которые получают удовольствие от соревнований», — сказал Хрюнов «СЭ».

Женский чемпионат мира по боксу пройдет в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта.

Бокс
Владимир Хрюнов
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