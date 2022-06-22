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Сегодня, 13:14

Губерниев: «Никто не собирается бить Загитову. Батыргазиев максимум ей лапы поддержит»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что фигуристка Алина Загитова проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

«Этот спарринг планируется быть на празднике московского спорта. Никакого боя не будет точно. В связи с большим ажиотажем сейчас, не удивлюсь, если Алина откажется от этого мероприятия. Мне кажется, что она еще не до конца стрессоустойчива. Никто не собирается бить Загитову. Этот боксер максимум лапу подержит, да и все, относитесь к этому нормально. Это даже нельзя будет назвать спаррингом. Батыргазиев максимум ей лапы поддержит. А Алина пару раз ударит Альберта по ладошке, и все будут кричать от восторга», — сказал Губерниев «СЭ».

Боксерский бой с участием Загитовой должен пройти 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта города Москвы.

Ранее появилась информация, что соперником олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию станет Батыргазиев.

Бокс
Алина Загитова
Альберт Батыргазиев
Дмитрий Губерниев
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