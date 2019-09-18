Российский боксер Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг в четвертьфинале чемпионата мира в Екатеринбурге победил чемпиона Олимпийских игр 2016 кубинца Арлена Лопеса. После боя россиянин признался о том, что выполнил план на 90% и кубинец его ничем не удивил.

— Эмоции зашкаливают, надо сейчас успокоиться. Но, хочу сказать, что я выполнил план на 90%. Были некоторые ошибки, погрешности, но в целом доволен. Готовились к этому сопернику, знали, что он будет делать. Знали, что он делает акцент на силовых ударах и на каждый его удар надо было делать два-три своих. Так и получилось

— Сопернику удалось вас хоть чем-то удивить?

— Нет, он ничем меня не удивил. Просто, когда мы готовимся к соревнования подобного уровня мы изучаем практически каждый бой соперника, поэтому ничего нового я в его действиях сегодня не увидел

— Сегодня вы показали новую версию себя. Неужели вы настолько хорошо изучили соперника?

— У каждого из нас есть черный ящик, который мы не показываем. Сегодня я просто достал оттуда немного больше, чем обычно. Но впереди еще два боя, и я покажу результаты еще лучше. (Петр Григоренко)