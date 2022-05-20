В МОК недовольны тем, как проходили выборы в IBA. Главой федерации был переизбран Кремлев

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что результаты выборов президента Международной федерации бокса (IBA), по итогам которых победил россиянин Умар Кремлев, были оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Кремлев был переизбран на пост президента IBA 14 мая по итогам внеочередного конгресса организации в Стамбуле. Позже МОК выразил обеспокоенность ситуацией с выборами на пост главы федерации из-за отсутствия конкуренции у Кремлева после недопуска второго кандидата — нидерландца Бориса ван дер Фёрста.

«Что касается IBA, то мы очень внимательно следим за ситуацией, — приводит ТАСС слова Баха. — Могу сказать, что мы недовольны тем, как прошли выборы, результат которых был оспорен в CAS. Это не то, что можно признать хорошим управлением. Но мы должны дождаться решения CAS и не делали заявлений, потому что дело еще продолжается. Надеемся, что мы его вскоре получим, тогда ситуация станет более понятной. Но есть и много других вопросов, к которым относится и финансовая зависимость от государственной компании».

Кремлев возглавляет IBA с 2020 года (ранее — AIBA). С 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России. В феврале 2019 года он возглавил комиссию AIBA по маркетингу, в ноябре того же года — комиссию AIBA по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу. Тогда же он был избран на пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC), а в марте того же года Кремлев был назначен координатором комиссий EUBC на период с 2019 по 2022 год.

МОК лишил признания IBA (тогда — AIBA) в 2019 году. Из-за санкций организация не могла проводить боксерский турнир на летних Олимпийских играх в Токио, соревнования проводились специальной комиссией МОК.