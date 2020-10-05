Генсек Федерации бокса России Кремлев заразился коронавирусом

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, состояние оценивается как стабильное.

«Дорогие друзья, хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат! Сейчас я прохожу курс лечения, состояние мое стабильное. Скоро вернусь к работе с новыми силами! Призываю всех заботиться о своем здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей! Будьте здоровы!» — написал Кремлев в Instagram.