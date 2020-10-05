Генсек Федерации бокса России Кремлев заразился коронавирусом
5 октября 2020, 23:53
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, состояние оценивается как стабильное.
«Дорогие друзья, хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат! Сейчас я прохожу курс лечения, состояние мое стабильное. Скоро вернусь к работе с новыми силами! Призываю всех заботиться о своем здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей! Будьте здоровы!» — написал Кремлев в Instagram.
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https://www.instagram.com/p/CF-SZEpM6mr/?utm_source=ig_embed
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