Генеральный секретарь ФБР Щекутьев: «Петровский повторил историю Поветкина на ЧМ по боксу»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев прокомментировал победу Марка Петровского на чемпионате мира по боксу в Белграде. В финале категории свыше 92 кг он победил Давида Чалояна из Врмении.

В этих соревнованиях молодому спортсмену удалось повторить эпизод, который был ранее в карьере российского боксера-профессионала Александра Поветкина, выступавшего в тяжелой весовой категории.

«Мы все очень счастливы и довольны, что у нас вновь чемпион мира в супертяжелом весе, — цитирует Щекутьев РЕН ТВ. — Этого не было, напомню, с 2003 года, когда Саша Поветкин выигрывал чемпионат мира и, честно говоря, мы верили в Марка, но никто не ожидал, что он станет чемпионом мира, это очень конкурентный вес, и Марк совсем молодой парень, ему всего 22 года».

Собеседник также ответил на вопрос о статусе поданного ранее протеста со стороны организации, когда 20-летний россиянин Джамбулат Бижамов стал серебряным призером чемпионата. Он бился в весовой категории до 75 кг, но в финале уступил представителю Кубы Йоэнлису Эрнандесу Мартинесу.

«Это нормальная практика, когда по итогам боя есть тренерский штаб, который не согласен какими-то решениями судей, подаются протесты. Но по решению технического делегата все протесты были отклонены, то есть судейская бригада еще раз подтвердила, что они правильно определили результат боя. Конечно, мы очень разочарованы тем, что Джамбулат Бижамов не выиграл, не хватило, он тоже молодой парень, поэтому это ему в копилку, в опыт. Я думаю, что он вернется сильнее, и мы также верим в его дальнейшие победы», — пояснил он.