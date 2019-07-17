Федерация бокса России расследует участие дисквалифицированных спортсменов в соревнованиях

Первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что организация проведет расследование по поводу участия в соревнованиях дисквалифицированных спортсменов Алены Токарчук и Ислама Дашаева.

РУСАДА в среду открыло дела в отношении Токарчук и Дашаева. Первая была отстранена на 2 года, с 28 ноября 2017 года, второй - на 4 года, с 7 марта 2017 года.

- Позиция федерации такова - мы относимся к таким случаям сугубо отрицательно, этого не должно быть никогда, - цитирует "РИА Новости" Кириенко. - Мы работаем в тесном контакте с РУСАДА, четко все выполняем, и эти спортсмены были нами наказаны. О дисквалификации были оповещены и спортсмены, и личные тренеры, и субъекты РФ, которые они представляли. Мы сейчас проводим внутреннее расследование и понимаем, почему, видимо, так произошло - из-за переезда в другой регион. Федерация проводит огромное количество соревнований, и не всегда удается отследить каждое из них.

Мы будем разговаривать и с председателем коллегии судей, и с техническими делегатами. И будем ужесточать критерии допуска спортсменов, чтобы такое никогда не повторилось. Тем более если речь идет о людях, нарушивших антидопинговый кодекс. И эти случаи связаны с недобропорядочностью боксеров и личных тренеров, прекрасно знающих о своих наказаниях. По итогам расследования виновные будут жестко наказаны - вплоть до пожизненной дисквалификации. И эти примеры всем пойдут в назидание, по-другому быть не может.