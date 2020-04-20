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Федерация бокса России предложила провести боксерский бой Тимати и Басте

11:31
Тимати и Баста.
Тимати и Баста.
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Федерация бокса России предложила провести боксерский поединок между музыкальными исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Василием Вакуленко (Бастой), сообщает ТАСС.

— Будем активно работать, чтобы был такой формат, — сказал генеральный секретарь организации Умар Кремлев. — Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать.

Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать! А мы как федерация этот бой организуем. Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8283331

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