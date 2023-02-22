Бокс/ММА
Бокс - Любительский
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Любительский

Сегодня, 15:38

Тактаров рассказал, чем Чалмерс может удивить Мейвезера в бою

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке Флойда Мейвезера с Аароном Чалмерсом.

«Это по-английски красивая модель захода на британские острова для Флойда Майвезера. Можно красиво зайти, обосноваться там и рубить бабло. В Америке Флойда не очень любят, особенно в околобоксерской среде. Его американская манера подставлять плечо.

У его оппонента действительно может произойти фан. Если он захочет нокаутировать Флойда, а тот захочет проскакать пять раундов. Парень будет пытаться нокаутировать Флойда, а тот будет от него ускользать», — цитирует Тактарова РЕН ТВ.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок легенды бокса — 46-летнего американца Флойда Мейвезера — против 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Олег Тактаров
Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хрюнов — о том, что Великобритания бойкотирует женский ЧМ из-за россиянок: «Чиновники отбирают праздник у людей»
Новости
RSS RSS
Все новости