Екатерина Пальцева: «Рада победе, но недовольна тем, как прошел бой»

Россиянка Екатерина Пальцева завоевала золото чемпионата мира по боксу. Российская спортсменка в финале одержала победу раздельным решением судей над представительницей Индии Рани Манджу. После боя Пальцева призналась, что у нее не осталась никаких эмоций, даже для того, чтобы праздновать победу. Кроме этого, россиянка призналась, что не планирует набирать вес для участия в Олимпийских играх.

— Я рада победе, но недовольна тем, как прошел бой, — заявила Пальцева. Мне хотелось показать красивый бокс, но соперница оказалась непростой. Кроме этого, было тяжеловато настроиться на последний поединок турнира психологически. Физическая подготовка была хорошей, а голова подвести может всегда. Особых сюрпризов от соперницы не было, так как мы к ней готовились

— В следующем году пройдет квалификационный турнир на Олимпийские игры в Токио, но тот вес, в котором вы выступаете — не олимпийский. Будете поднимать вес до 51 кг?

— Нет, я не вижу в этом смысла. Наоборот, я буду ждать, когда на Олимпиаде введут вес до 48 кг. (Петр Григоренко)



Напомним, что чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 3 по 13 октября в Улан-Удэ.