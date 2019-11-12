Эдуард Трояновский: «С Заградником нужно быть крайне осторожным, не оставаться на его дистанции»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский (27 побед, 24 нокаута, 2 поражения) рассказал о своей подготовке к бою с чехом Йозефом Заградником. Организаторами этого вечера бокса выступили промоутеры Зяки Юнисов и Ал Сиеста.

— Подготовку к бою с Заградником оцениваю положительно. Было достаточно времени, и мы провели хорошую работу. Осталось сделать вес и выйти на бой, — прокомментировал за 2 дня до возвращения на ринг в боксерском шоу «Короли Нокаутов» kokings.ru Эдуард Трояновский.

В понедельник экс-чемпион мира вышел на официальную открытую тренировку в Центральном зале Федерации бокса Санкт-Петербурга, продемонстрировав хорошую скорость после довольно долгого перерыва: «У меня был год на отдых. Я занимался своими делами, провел время с семьей, ведь у меня растут два сына, но пришло время возвращаться на ринг».

Эдуард Трояновский решил изучить сильные и слабые стороны чешского боксера: «В эти выходные смотрели его бои, обратили внимание на ошибки и на его преимущества: хорошо технически обученный боксер. С Йозефом Заградником нужно быть крайне осторожным, не оставаться на его дистанции».

— Для меня Центральный зал Федерации бокса Санкт-Петербурга стал символическим. В нем проходила подготовка к первому бою во Всемирной боксерской серии (WBSS). Зал мне очень нравится, здесь тренируются хорошие боксеры, которые выступают сейчас на чемпионате России. Желаю им ярких побед!", — отметил Трояновский.

13 ноября, в среду в 13.00 в зале «Москва» AZIMUT Отель Санкт-Петербург состоится официальная пресс-конференция организаторов и процедура взвешивания всех участников программы боев Международного боксерского шоу «Короли Нокаутов».