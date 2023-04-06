Дрозд: «Международная федерация бокса дает четкий сигнал, что не стоит слушать международных политиков»

Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд ответил «СЭ» на вопрос, почему международной федерации бокса удается допускать российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном.

«Любые соревнования с гимном и флагом Российской Федерации — это всегда радость. Международная федерация бокса дает четкий сигнал, что не стоит слушать международных чиновников, политиков, а думать только о спорте. Федерации бокса удается это делать, потому что там сильный руководитель, Умар Кремлев, у которого есть четкое понимание, что спорт вне политики. Невзирая на политическое давление других стран, думает только о спорте. Надо иметь мнение для этого. Иметь мужество в сложившийся ситуации», — сказал Дрозд «СЭ».

Российские боксеры выступят с флагом и гимном на V Боливарианских играх в Венесуэле 22-29 апреля.