Дрозд оценил результаты сборной России на чемпионате мира по боксу

Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе Григорий Дрозд подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира.

«По совокупности это на сто процентов достойный результат в условиях сильной конкуренции. Когда планировали три золота, никто не скрывал, что это очень высокая планка при нынешней конкуренции в мире. Поэтому я считаю, что два золота в Ташкенте — это прекрасный результат. Шесть человек в полуфинале — это также говорит о высоком уровне команды. Поздравляю Федерацию бокса России и всех ребят-призеров с прекрасной работой и отличным результатом», — приводит слова Дрозда MMA.Metaratings.ru.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу, который проходил в Ташкенте. В активе россиян две золотые и четыре бронзовые награды.